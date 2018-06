‘Melrose Place’-ster Heather Locklear opgenomen na dreigen met zelfmoord

Heather Locklear is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Volgens entertainmentsite TMZ rukten hulpdiensten zondagmiddag uit na een zorgwekkend telefoontje van een familielid naar het alarmnummer 911.

Met spoed naar het ziekenhuis

Het familielid waarschuwde dat Heather zich labiel gedroeg. Ze dreigde zichzelf wat aan te doen. De actrice zou daarvoor op zoek zijn naar een pistool. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Eerdere inzinkingen

Heather, die nauwelijks nog acteert, werd eind februari gearresteerd vanwege huiselijk geweld en mishandeling van een agent. Ze had fikse ruzie met haar vriend en toen agenten haar probeerden aan te houden, begon ze te schoppen en slaan. Op het politiebureau bedreigde ze agenten. Locklear en haar vriend zouden ten tijde van de ruzie dronken zijn geweest. Daarna belandde Locklear tijdelijk in een afkickkliniek.

Melrose Place

Heather was razend populair in de jaren negentig door haar hoofdrol in de drama- slash zwijmelserie Melrose Place, die van 1993 tot 1999 op televisie te zien was. In 2009 verscheen er een remake van de serie, waar Heather ook enkele afleveringen in te zien was.

Beeld: Hollandse Hoogte