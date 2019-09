Hé hállo: dit is de knappe broer van Yolanthe

Dat de familie Cabau van Kasbergen goede genen bezit, was natuurlijk geen geheim. Kijk maar eens naar Yolanthe, Xelly en Xess. Nu heeft Flair nog een knap familielid ontdekt: Xavier, het broertje van Yolanthe!

Familie

Yolanthe heeft in totaal zeven broers en zussen en nog eens vijf halfbroers en -zussen uit het tweede huwelijk van haar vader Xavier Cabau, die in 2007 overleed. Familie is dan ook erg belangrijk voor Yolanthe en ze zegt met iedereen een bijzondere band te hebben. Op Xavier is ze ook erg gesteld. Hij mocht haar zelfs weggeven bij het huwelijk met ex-man Wesley Sneijder.

Dit knappe familielid konden we jullie natuurlijk niet ontnemen! Zie daarom hier: de broer van Yolanthe.

