André Hazes wil géén verzoening met zus Roxeanne

André sprak niet alleen zijn moeder niet meer, ook zus Roxeanne werd uit het leven verbannen. Dat lijkt de zanger ook graag zo te houden. Althans, de komende tijd. In gesprek met het Vlaamse Dag Allemaal vertelt hij: ‘We hebben het allebei hartstikke druk, en ik heb er ook gewoon geen behoefte aan. We hebben elk een groepje mensen om ons heen opgebouwd die onvoorwaardelijk van ons houden en dat hoeft niet per se familie te zijn. Bloed is dikker dan water, zeggen ze.’

Toekomst

Het conflict tussen hem en zijn moeder lijkt inmiddels wél opgelost. Hoewel hij nog steeds niet kwijt wil wát er precies gebeurd is, wil hij wel het volgende zeggen. ‘Dat het is goed gekomen, dat telt. We hebben met elkaar afgesproken dat we niet meer naar het verleden gaan kijken, en dat we ons alleen nog op de toekomst richten. En dat zijn we ook aan het doen.’

Bron: AD, Dag Allemaal | Beeld: Peter Smulders