Hiér gaat de huwelijksreis van Harry en Meghan naartoe

Zo’n tien dagen geleden was het dan eindelijk zover: Harry en Meghan gaven elkaar het jawoord. Hun geluk zullen ze eerst gaan vieren met een mini-moon niet ver van huis, maar binnenkort is het eindelijk tijd voor een échte huwelijksreis.

Waar die reis naartoe gaat? De geruchtenmolen draait al een tijdje op volle toeren en alles zou erop wijzen dat ze naar Afrika zouden gaan, maar nu blijkt dat de hertog en hertogin van Sussex in Canada zullen genieten van hun huwelijksgeluk. Volgens bronnen – die naar TMZ stapten – verblijven Harry en Meghan in Fairmont Jasper Park Lodge in de provincie Alberta.

Paradijs

Wanneer het pasgetrouwde stel naar Canada zal vliegen, konden de bronnen niet bevestigen. Wat wel duidelijk moge zijn, is dat de plek waar Harry en Meghan naartoe gaan een echt paradijs wordt genoemd. Ze zijn echter niet de eerste royals die naar Fairmont Jasper Park Lodge gaan; Elizabeth en Philip én de ouders van de koningin gingen de twee voor.

Bron: Libelle | Beeld: ANP