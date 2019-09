Prins Harry en Meghan Markle zijn ook weleens toe aan date night. Maar ja, waar ga je dan naartoe als royals, die ook nog eens kersverse ouders zijn? Gewoon naar de kroeg, zo blijkt. En die kleine, die kan toch gewoon gezellig mee?

De twee zijn afgelopen weekend incognito in een pub gespot en namen de in mei geboren Archie met hen mee. Entertainmentsite TMZ heeft – uiteraard – beelden van het bezoekje. Het stel ging naar de pub The Rose & Crown in Windsor. Deze pub ligt dichtbij Frogmore Cottage, waar het gezin woont. Dit zou het eerste publiekelijke uitje van het gezin zijn geweest.

Op de beelden is te zien hoe het stel de pub binnenkomt. Harry draagt baby Archie, die in een Maxi-Cosi ligt te slapen. Ooggetuigen melden dat Meghan babyspullen bij zich had en dat ze baby Archie in de pub verschoond heeft. Archie zou zich als een droombaby gedragen hebben en geen kik hebben gegeven.

Een ooggetuige vertelt ook dat de meeste pubbezoekers het stel niet gelijk herkende. En dat terwijl ze beveiligers en agenten bij zich hadden. Door de eigenaren van de pub werden de royals als normale gasten behandeld. Harry en Meghan zouden een ‘roast dinner’ besteld hebben. Harry dronk hierbij een paar biertjes en Meghan hield het bij water.

Prince Harry & Meghan Markle Take Archie Out to a Pub https://t.co/xH0gXzOj48

I read: "not a single peep outta the little guy — even when Mom changed his nappy" CHANGING DIAPER ON THE TABLE IN A PUB? Yeah right!

Prince Harry & Meghan Markle Take Archie Out to a Pub https://t.co/FwdvjiT6lh via @TMZ pic.twitter.com/1n3goi8TZ3

— Hege K Hansen (@hegkhan) September 18, 2019