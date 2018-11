Lief: prins Harry maakt én ‘deelt’ foto van zwangere Meghan

Hoewel de meeste Britse royals geen eigen Instagram-account hebben, kunnen we toch meegenieten van wat persoonlijke kiekjes. Zo plaatste het officiële account gisteren al een heuse Instastory van de prins en vandaag heeft Harry zelf een foto gemaakt van zijn zwangere vrouw.

En dat levert deze van oor tot oor stralende Meghan op. Het is natuurlijk ook een stuk leuker om voor je eigen man te poseren dan voor de pers. Het plaatje is genomen in een bos in Nieuw-Zeeland. En dat heeft Harry maar mooi even vastgelegd.

Bedankje

Met dit beeld willen ze ook iedereen bedanken tijdens hun tour in Nieuw-Zeeland. Het bijschrift bij de foto is: ‘Een bericht van prins Harry en Meghan: ‘Bedankt Nieuw-Zeeland voor een fantastische laatste week van onze tour. Het was een voorrecht om zoveel fantastische Kiwis te mogen ontmoeten. Australië, Fiji, Tonga en Nieuw-Zeeland: we vertrekken met veel inspiratie. Jullie hebben ons er weer aan herinnerd dat iedereen een verschil kan maken.’

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram