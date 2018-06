Té cute: Harry helpt onzekere Meghan stiekem voor oog van de pers

Afgelopen weekend waren alle ogen in Groot-Britannië gericht op de koninklijke familie, die samenkwam in Londen voor Trooping the Colour, een feestelijke parade ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Elizabeth (die afgelopen 21 april al 92 werd). Uiteraard werd het meest uitgekeken naar de verschijning van de pasgetrouwde prins Harry en voormalig actrice Meghan Markle.

Balkonsessie

Gedurende de parade stond de gehele royal family op een balkon om het feest voor hun neus te aanschouwen. Zo ook Meghan en Harry, die schuin achter Elizabeth, Charles, Kate en prins William opgesteld stonden – Harry in uniform, Meghan in een prachtig blush pink mantelpakje.

‘Maak nu een buiging’

Aangezien Meghan nogal ‘nieuw’ is in het wereldje van formele bijeenkomsten en royal aangelegenheden, is haar nog niet altijd helemaal duidelijk wanneer ze moet buigen, salueren of zwaaien. Waar Meghan op hun huwelijksdag nog tussen neus en lippen door aan Harry vroeg op welk moment ze moesten kussen, beleefde de kersverse Duchess of Sussex afgelopen weekend ook een onzeker momentje toen er moest worden gebogen voor de koningin.

Perfect husband

Een camera ingezoomd op de twee tortelduifjes legde vast hoe Meghan Harry zo onopvallend mogelijk vroeg of het al tijd was voor ‘de’ buiging. Uiteraard helpt perfect husband Harry haar meteen uit de brand. Ugh… we hebben nog steeds een beetje liefdesverdriet.

De eerdere vraag ‘Do we kiss?’ op de bruiloft:

Beeld: Hollandse Hoogte