Harry en Meghan ruilen Kensington Palace in voor een cottage

De hertog en hertogin van Sussex ruilen het drukke Londen in voor een optrekje in the countryside. Ze verhuizen namelijk naar Windsor.

Het Britse Koningshuis laat weten dat het huis een speciale betekenis voor Meghan en Harry heeft omdat ’t op hetzelfde terrein staat als de kapel van Windsor Castle waar de tortelduifjes afgelopen voorjaar trouwden. Het stel is dan ook erg blij dat ze er mogen gaan wonen.

Op dit moment wordt ‘Frogmore Cottage’, zoals het nieuwe thuis van de twee heet, nog verbouwd, maar het zal aankomend voorjaar helemaal klaar zijn voor gebruik. En, komt dat even goed uit, dat is ook precies het moment dat Meghan hun baby verwacht.

Bekijk hier hoe hun nieuwe optrekje eruit ziet:

Instead the Queen has given them Frogmore Cottage in Windsor. It’s within the private Home Park and faces the beautiful grounds of Frogmore House. It’s where they had their private evening wedding party & where their gorgeous engagement pictures were shot. pic.twitter.com/uByYVm7pWC

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 23 november 2018