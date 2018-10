Harry en Meghan kunnen éindelijk hun appartement in!

De renovatiewerkzaamheden in hun nieuwe appartement op Kensington Palace zijn zo goed als klaar. Het stel zal dus eindelijk kunnen verhuizen naar hun nieuwe plekje.

Kensington Palace

En dit is niet zomaar een appartement. Nee, dit is een gigantische vleugel van Kensington Palace, genaamd Apartment 1. Het zit aan de westzijde van het paleis en heeft zo’n twintig kamers en vier verdiepingen. Afgelopen jaar werd het voor ongeveer 1,4 miljoen pond verbouwd voor het koppel.

Buren

Wanneer Harry en Meghan hier intrekken, zullen ze de nieuwe buren zijn van William en Kate. De appartementen grenzen namelijk aan elkaar en hebben zelfs een paar gemeenschappelijke deuren. Zo kunnen de familieleden gemakkelijk bij elkaar langs, zonder dat ze naar buiten moeten.

Nottingham Cottage

Na hun verloving trok Meghan eerst in bij haar aanstaande echtgenoot in Nottingham Cottage. Dit zit aan de noordkant van het paleis. Op het terrein van Kensington Palace zitten ook nog een aantal andere Britse Royals. Harry en Meghan zijn dus omringd door familie in hun nieuwe optrekje.

Bron: Telegraaf | Beeld: Hollandse Hoogte