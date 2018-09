Heftig: DJ Hardwell stopt per direct met optreden: ‘Het is te veel’

Hardwell stopt voor onbepaalde tijd met toeren. Ook brengt hij voorlopig geen nieuwe muziek meer uit. De Nederlandse dj heeft tijd voor zichzelf nodig en doet een stapje terug, schrijft hij in een bericht op Facebook.

Robbert van de Corput, zoals de echte naam luidt van Hardwell, zegt in het bericht dat hij zijn hele leven droomde van het leven dat hij nu leeft. De afgelopen jaren realiseerde hij zich echter dat hij te weinig tijd voor zijn familie en vrienden heeft. ‘Het kost veel energie, liefde, creativiteit en aandacht voor mijn leven als een normaal persoon om 24 uur per dag Hardwell te zijn’, aldus de dj.

Laatste optreden

‘Daarom heb ik besloten om mijn agenda de komende tijd volledig leeg te maken. Geen interviews, deadlines, releasedata etc. meer. Ik heb altijd met de grote druk om kunnen gaan, maar voor nu is het te veel. Het voelt als een eindeloze rit in een achtbaan’, schrijft Robbert. ‘Dat betekent dat ik gisteren mijn laatste optreden uit mijn toer heb gedaan op Ibiza.’

Hardwell doet alleen nog zijn show in de Ziggo Dome op 18 oktober voor het Amsterdam Dance Event.

