Hard tegen hard in Foute vriendinnen: ‘Blond en onschuldig gaat echt niet op’

De foute vrienden moeten voor een nieuw reeks plaatsmaken voor hun vrouwelijke collega’s. Annemarie Jung, Jelka van Houten, Anniek Pheiffer, Ilse Warringa en Tina de Bruin maken het elkaar in ‘Foute vriendinnen’ allesbehalve makkelijk.

Wat kunnen we verwachten van Foute vriendinnen?

Ilse: ‘Enorm veel lol. We komen in een aantal gênante en hilarische situaties terecht waarbij we onze vriendinnen ontzettend in het nauw drijven.’

Jelka: ‘Voor ons gaat het ook om het verleggen van grenzen. Er komen dingen voorbij, waarvan je als kijker denkt: hoe zou ik dat dan doen en zou ik dat durven?’

Tina: ‘Precies en waar iedereen een beetje buikpijn van krijgt. In ieder geval wij wel van de stress.’

Kunnen jullie al een tipje van de sluier geven over die gênante momenten?

Tina: ‘Dat zijn toch momenten dat je mensen tijdens hun dagelijkse boodschapjes stoort. En ze dan ongevraagd tips geeft, mensen ongevraagd aanraakt op hun buik of dat je boodschappen steelt uit het boodschappenmandje.’

Ilse: ‘Of dat je nummers vraagt van mannen met dubieuze redenen waarom je dat moet doen bijvoorbeeld omdat je man in coma ligt. Dat moest ik doen.’

Anniek: ‘Je gaat ons in ieder geval op de meest onverwachte plekken terugvinden. Van de viswinkel, de nagelstudio’s tot in balletscholen.’

Moesten jullie voor dit programma heel erg uit je comfort zone treden of hebben jullie zelf dat lef in je?

Ilse: ‘Het ligt er wel aan op welk gebied. Op sociaal gebied heb ik helemaal niet zoveel lef. Daarom ben ik ook zo uitstekend voor dit programma, omdat ik zo weinig durf. Maar op andere gebieden heb ik wel meer lef.’

Tina: ‘Dat heb ik ook. Ik durf wel dingen, maar daar zitten ook wel grenzen aan. Je wilt immers mensen in het dagelijkse leven niet tegen je in het harnas jagen. Maar in het programma durf ik wel dingen.’

Jelka: ‘Ik heb veel comfort zone-overschrijdend materiaal. Maar ik heb ook veel dingen geweigerd. Dat ik gewoon blokkeerde, omdat het echt niet kon.’

Dus je kon ook een opdracht weigeren?

Anniek: Ja, dat kan zeker. Maar hoe meer je weigert, hoe meer duimpjes je naar beneden je krijgt. Diegene met de meeste duimpjes omlaag krijgt straf. En dat wil je toch wel vermijden.’

Jelka: ‘De opdracht mag je wel weigeren, maar je straf uiteindelijk niet.’

Ilse: ‘Ik heb heel veel geweigerd. Maar dan moet je dus ter plekke iets nieuws verzinnen en dan sta je wel even met je mond vol tanden.’

Tina: ‘Je moet ook niet vergeten dat terwijl jij aan het praten bent met bijvoorbeeld een klant er een aantal hyena’s in je oor aan het tetteren zijn met hele valse opdrachten. Dat moet je ook nog verwerken terwijl je met iemand anders een gesprek aan het voeren bent.’

En wie was nu de meest foute vriendin?

Tina: ‘Annemarie Jung, natuurlijk en Jelka van Houten. Maar Annieke Pheiffer ook hoor. Zij doet altijd of ze heel onschuldig is, maar het is echt een beest.’

Ilse: ‘Blond en onschuldig gaat echt niet op. Je kunt beter gitzwart en rossig haar hebben dan de blonde brigade.’

Tina: ‘Dan weet je: ik word kapotgemaakt.’

Beeld: Nick van Ormondt

Video: Sanne Bakker