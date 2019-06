Wat een knapperd! Hanna Verboom bevallen van eerste kindje

Prachtig nieuws voor Hanna Verboom en haar verloofde Ralf Roex! De twee zijn de trotse ouders geworden van hun eerste kindje, zo maakt de actrice bekend met een reeks prachtige foto’s van het pasgeboren meisje.

“Daar is ze dan, onze kleine avonturier Sara James”, schrijft Hanna erbij. “Dolgelukkig met dit kleine wondertje.”

Prachtige naam

De felicitaties stromen binnen voor het kersverse gezinnetje. “Wat een schatje, van harte gefeliciteerd en wat een mooie naam”, luidt een van de vele reacties. Ook valt het een van Hanna’s volgers op dat het meisje nu al een kopie van haar moeder is. “Looks just like you!”

Kinderwens

De 36-jarige actrice heeft er nooit een geheim van gemaakt graag kinderen te willen. In januari kondigde Hanna aan in verwachting te zijn van haar eerste kindje; dit deed ze met een dolblije foto. Sinds begin 2017 vormt ze een setje met Ralf, die eind 2018 voor haar op zijn knieën ging. Wanneer de twee gaan trouwen, is niet bekend.

