Halina Reijn open over haar ‘baby’, de liefde en die eeuwige kinderwensvraag

Ze staat op het punt om het spannendste project uit haar leven te releasen: regiedebuut ‘Instinct’. Actrice Halina Reijn (43) over haar ‘baby’, over loslaten én over die eeuwige kinderwensvraag. “Eigenlijk kun je die vraag niet meer stellen aan een vrouw.”

Halina Reijn praat voor het eerst met de Nederlandse pers over haar regiedebuut Instinct. “Ik vind het supereng, want deze film is écht mijn baby. Al heb ik het allerengste moment al gehad. Dat was toen Carice de film voor het eerst zag. Ik had de hele nacht niet geslapen en mijn hart ging zo tekeer. Toen ze na afloop opstond en begon te huilen, viel er zo’n last van me af. Dat was voor mij hét moment. Voor de rest denk ik: fuck it, we zien wel.”

Hoe was het om met je beste vriendin en goede vriend Marwan Kenzari een film te maken?

“Het was een fantastische ervaring. Vooraf was ik heel nerveus, want je werkt wel met 2 van Nederlands beste acteurs, die allebei heel kritisch zijn en veel vragen stellen. En juist het feit dat je elkaar zo goed kent, kan ook tegen je werken, omdat je je misschien geneert om je te laten gaan bij je vrienden. Maar ze gooiden zich er helemaal in en ik kreeg vanaf de eerste scène totale overgave.”

Hoe voelde jij je op de set, nu eens niet als acteur, maar als regisseur?

“Ik was helemaal in mijn element. In het normale leven ben ik een control freak en een heel ongeduldig persoon. Die eigenschappen moet je op een set echt loslaten, want iedereen doet het op zijn eigen manier. Verrassend genoeg ging dat me bijzonder goed af. Ik vond het heerlijk om een leider te zijn, al ben je natuurlijk de beste leider als je anderen laat schitteren. Het was alsof mijn ego even weg was, heel bevrijdend. Ik zeg je eerlijk: soms wist ik het zelf ook niet. Maar van Ivo (van Hove, red.) heb ik geleerd om dan niet te gaan bluffen, maar gewoon kwetsbaar te zijn en te zeggen: ‘Jongens help me, ik weet het even niet, hoe zouden jullie dit doen?’”

Dan komen we toch weer bij die kinderwensvraag uit. Je zei laatst: ‘We willen het wel.’ Maar ook: ‘Ik weet niet of het gaat gebeuren.’ Hoe sta je daar nu in?

“Nog precies hetzelfde. Aan de ene kant vind ik het een vraag waarvan ik denk: stel je die ook aan een man? Vroeger dacht ik dat ik overal maar over moest praten, omdat je daar andere mensen mee troost. Maar eigenlijk vind ik die vraag heel impertinent en kun je die niet meer stellen aan een vrouw. Aan de andere kant gaat het wel over de essentie van ons leven: voortplanting en voortbestaan. Ik ben nu 43, misschien gaat het nog gebeuren, misschien niet, dan ben ik ook heel vervuld. Ik heb mijn mentorkinderen, zoals Gaite Jansen, bij wie ik al mijn moedergevoelens kwijt kan. Maar ook bij Carice en Marwan op de set. Mijn moederschap zit ’m ook heel erg in mijn creaties, zoals mijn nieuwe film, die me heel gelukkig maakt.”

Wat vind jij bij je vriend Daniël de Ridder wat je in eerdere relaties niet vond?

“Ik denk dat ik vooral meer rust in mezelf heb gevonden. Je hebt op de eerste plaats een relatie met jezelf. Als je een partner gaat zoeken om een gat in je leven op te vullen, teken je sowieso je doodvonnis. Wij vrouwen willen alles controleren: waarom doe je zo? Waarom trek je dat niet aan? Pas wanneer je kunt loslaten en in staat bent om die ander helemaal zichzelf te laten zijn, kan iets werken. Mij lukt dit ook nog niet altijd, hoor. Maar ik heb nu een krachtige, autonome man gevonden. En als ik kom aanzetten met al mijn grillen en buien, blijft hij relaxed. Daniël mag dan een stuk jonger zijn dan ik, hij is heel vaderlijk en rustig.”

Wonen jullie bewust niet samen?

“Ja, ik denk dat het voor ieder mens goed is om een eigen plek te hebben. Ik ben niet vaak in mijn huis, maar ik vind het wel heel lekker om daarheen te kunnen als ik wil schrijven of schilderen. Of om naartoe te vluchten als je een keer ruzie hebt, anders moet je weer een rondje gaan wandelen haha.”

Vind je het lastig om een balans te vinden tussen werk en privé?

“Dat is mijn eeuwige struggle. En dat zal ook wel altijd zo blijven, zeker nu ik zelf aan het ondernemen ben. Ik vind het heel moeilijk om mijn telefoon niet op te nemen en er zijn altijd nog 100 mails die ik per se moet beantwoorden. Omdat ik denk dat ik rust vind als het gedaan is, maar dat is een illusie, want er komt altijd wel weer iets nieuws wat móét gebeuren. Ik wil eigenlijk een cursus gaan volgen om ook hierin te leren loslaten.”

