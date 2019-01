Halfzus Meghan Markle op ‘zwarte lijst’ van Londense politie

Samantha Grant, de halfzus van Meghan Markle, heeft zich niet bepaald geliefd gemaakt bij de koninklijke familie. De royals zijn zó klaar met haar, dat ze de Londense politie hebben ingeschakeld.

Samantha zou inmiddels op de zwarte lijst van Scotland Yard staan, zo meldt de Sunday Times.

Opgepakt

Dit houdt in dat als Samantha ooit nog eens onaangekondigd op de stoep staat bij Meghan en haar familie, ze direct door de politie en de koninklijke beveiliging mag worden opgepakt.

Sneren

Voor Meghan zal deze maatregel als een opluchting komen. Samantha deelt regelmatig sneren uit in de media en vloog onlangs nog naar London in de hoop Meghan te ‘confronteren’. Helaas voor Samantha kwam ze niet veel verder de poorten van Buckingham Palace en Kensington Palace. De ruzie tussen de halfzussen is al heel wat maanden aan de gang. Meghan heeft nooit op haar halfzus gereageerd.

Reactie Samantha

Een bron vertelt aan de Sunday Times dat de veiligheidsdiensten zijn ingelicht door de hertogin vanwege ‘de reeks ongewilde en aanhoudende gedragingen’ van haar halfzus. Samantha is woedend over het besluit. “Het is belachelijk”, zo raast ze op Twitter. “Ik zit in een elektrische rolstoel en woon op een ander continent. Bovendien is het niet een obsessie te noemen, ik kom slechts op voor onze vader.”

Samantha Markle has taken back her Christmas greeting to Meghan Markle in a heated tweet. https://t.co/W4PdDzBYxv pic.twitter.com/zFl1NnS6MT — E! News (@enews) December 26, 2018

