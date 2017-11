Halfzus Meghan Markle klapt uit de school

Samantha Grant Markle, de halfzus van Meghan Markle, heeft een exclusief interview gegeven aan het Amerikaanse tijdschrift Us Weekly. Hierin reageert ze op de verloving van prins Harry en haar jongere halfzusje, met wie ze al een tijd geen contact meer heeft.

Lees ook: Net bekend: prins Harry en Meghan Markle gaan trouwen!

‘Ik ben hartstikke blij voor haar. Het was wel grappig, mijn vriend liet het me zien terwijl ik met mijn vader aan de telefoon zat, dus toen vertelde ik het hem ook meteen. We wisten niet dat het zo snel zou gebeuren, dus dit was leuk wakker worden.’

Stille man

Meghan zei in haar eerste interview met de BBC dat Harry haar moeder al meerdere malen heeft ontmoet, maar haar vader nog niet. Volgens Samantha wil hun vader de verloofde van Harry naar het altaar brengen en weggeven aan de Britse prins. ‘Maar hij is een stille man en praat liever niet nu, dat doet hij als hij daaraan toe is.’

‘Princess Pushy’

De relatie tussen de halfzussen is bekoeld nadat Samantha Meghan ervan betichtte zich omhoog te werken en dat Hollywood haar veranderd heeft. Ze noemde haar zusje ‘Princess Pushy’. Grant, die haar meisjesnaam Markle nu ook weer draagt, is bezig met het schrijven van een boek: ‘Het dagboek van de zus van Princess Pushy’. ‘Iedereen gaat er maar vanuit dat het heel negatief wordt, maar het wordt een belangrijk en historisch verhaal.’

Verkeerde context

Samantha zegt tot slot dat veel eerdere uitspraken van haar in de media ‘in de verkeerde context zijn geplaatst en dat Meghan die helaas gelooft’.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: ANP | Beeld: Facundo Arrizabalaga (ANP)