Dat smaakt naar meer: zó ziet Hakuna Matata eruit in ‘The Lion King’ 2.0

Nog héél even en dan kunnen we ons eindelijk verwonderen over het nieuwste live action-spektakel van Disney: de remake van ‘The Lion King’. Ongeduldige fans krijgen steeds meer sneak peeks te zien en kunnen nu zelfs genieten van de eerste beelden van het iconische nummer ‘Hakuna Matata’.

Nieuwe muziek, nieuwe beelden

Donald Glover was (verkleed als Simba #netecht XD) te gast bij Jimmy Kimmel Live om te praten over onder andere de remake van de Disney-film. Hij liet onder meer los dat hij weigerde om in dezelfde ruimte te zingen als Beyoncé, die gisteren een gloednieuw (en werkelijk práchtig) nummer van de soundtrack online zette. We begrijpen inderdaad dat Queen B nogal intimiderend kan zijn, ook al merk je daar niks van in het liefdesnummer Can You Feel The Love Tonight. Daarnaast kwamen er dus nog meer beelden vrij, dit keer van de beste vrienden Simba, Timon en Pumbaa!

De tekst gaat verder onder de tweet.

Hoge verwachtingen

Ben je nog niet overtuigd dat de live-action remake alle hoge verwachtingen kan waarmaken? De eerste reviewers waren in elk geval al laaiend enthousiast! The Lion King kan je vanaf 17 juli in de bioscoop zien. Bekijk de Hakuna Matata-beelden én het hele interview met Donald Glover hieronder:

Bron: Superguide | Beeld: iStock