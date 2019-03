Dat haar en die wangetjes! Naomi van As deelt té lieve foto van dochtertje Kae

Als er één kindje is waar we naar kunnen blijven kijken, is het de baby van Naomi van As (35) en Sven Kramer (32) wel. Met die enorme haardos en heerlijke wangetjes verovert de kleine Kae de harten van álle fans van haar moeder, zo blijkt wederom uit de reacties op de laatste foto die van het meisje is verschenen.

“Dit meisje is niet vies van een beetje melk”, schrijft de voormalig hockeyster erbij. Ze sluit af met de hashtags #bollie, #kaetje en #liefste.

De reacties onder de foto stromen binnen. Vooral het kapsel van Kae blijft niet onbesproken, maar ook haar vrolijke lach valt de volgers van Naomi op. “Wat leuk haar heeft ze! Prachtig kind, zo’n vrolijkerd”, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: “Wauw, wat een ontzettend mooi en vrolijk meisje hebben jullie!”

Eerste kindje

Eind oktober maakten Naomi en Sven bekend de trotse ouders te zijn geworden van hun eerste kindje. Ze onthulden het heuglijke nieuws met een prachtige gezinsfoto.

