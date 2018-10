Gwen van Poorten gaat weg bij BNNVARA

Gwen van Poorten is gestopt als presentatrice bij BNNVARA. Dat heeft de omroep bekendgemaakt in een statement aan RTL Boulevard.

“We zijn erg trots dat we Gwen als jong talent in huis hebben gehad. Ze heeft bij BNNVARA een mooie ontwikkeling doorgemaakt en is nu klaar voor een nieuwe uitdaging elders”, aldus BNNVARA. “We kijken met veel plezier terug op Gwens tijd bij BNNVARA en wensen haar veel succes met haar nieuwe avontuur.”

Nieuw internetprogramma

Gwen is sinds donderdag het gezicht van een nieuw internetprogramma van het AD waarin acht vrachtwagenchauffeurs op zoek gaan naar de liefde van hun leven. De 28-jarige presentatrice was sinds 2014 betrokken bij Spuiten en Slikken, dat mogelijk van de buis wordt gehaald.

BNNVARA ontkent dat het programma helemaal verdwijnt. Binnenkort wordt daarover meer bekendgemaakt.

