Guy Pearce openhartig over relatie met Carice: ‘Ze was eigenlijk mijn rebound’

De Australische acteur Guy Pearce (50) heeft in een interview met de televisiezender Seven Plus zeldzaam openhartig gesproken over zijn relatie met ‘onze’ Carice van Houten (41). Zo heeft hij onthuld dat zij eigenlijk zijn ‘rebound’ – de eerste met wie je het ‘gezellig’ hebt na een break-up, maar met wie je niet echt een toekomst ziet – was.

Lees ook

Lief: Carice van Houten verschijnt voor het eerst op rode loper met vriend

Dieptepunt

Guy kwam Carice namelijk slechts enkele maanden na de breuk met zijn vrouw Kate Mestiz tegen op de filmset van Brimstone in 2015. Hij vertelt dat de twee letterlijk tegen elkaar zijn opgebotst op de set. “Kate en ik zijn in januari uit elkaar gegaan en ik ontmoette Carice in juni of juli. Ik zei tegen haar: ‘Dit is de ergste versie van mij die je kunt treffen.’ Maar dat leek ze juist innemend te vinden”, aldus Guy.

Rebound

Op de vraag of hij niet bang was dat Carice een rebound was, antwoordt hij daar zeker aan te hebben gedacht en het ook met de Nederlandse actrice te hebben besproken. “Maar ik heb het toch gedaan. We zijn een relatie begonnen. Hoewel er elementen van een rebound in zaten, waren we allebei volwassen en verantwoordelijk genoeg om te zeggen: laten we opnieuw beginnen, terwijl we een baby verwachten.”

Kind was complete verrassing

Guy is trots op de manier waarop hij en Carice omgaan met hun zoontje Monte, die bijna twee wordt. “Ze is goddelijk en lief en een prachtige moeder.” Eerder zei hij altijd nooit vader te willen worden; Monte is dan ook zijn eerste kind. Daarover zegt hij: “Ik voelde de drang niet. Mijn leven is best creatief en Kate wilde niet, dus we zeiden: ‘Prima, deal.'” Toen Carice hem vertelde dat ze zwanger was, was dat een complete verrassing voor hem. “Het is surrealistisch, omdat ik zo lang heb gezegd geen kinderen te willen. […] Ik vind het soms nog steeds moeilijk te geloven. Mijn hart gelooft het zeker al, maar mijn hoofd is er soms nog niet.”

Scheiding

In het interview vertelt de acteur ook voor het eerst hoe zijn huwelijk nu tot een einde is gekomen. Guy werd er van diverse kanten een “klootzak” genoemd omdat hij zijn vrouw na achttien jaar huwelijk zou hebben verlaten voor Carice omdat hij haar zwanger zou hebben gemaakt, “maar zo is het helemaal niet gegaan”. Het was precies andersom: Guy is verlaten door zijn Kate. “Zoals zij het zei: ‘We waren nog kinderen toen we gingen trouwen.’ We zijn uit elkaar gegroeid”, aldus Guy, die zijn scheiding “shockerend” noemt omdat hij die totaal niet zag aankomen.

Bekijk hier het hele interview met Guy Pearce.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte