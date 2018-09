Tweeling of niet? Guus Meeuwis lijkt blijkbaar sprekend op zijn broer

Afgelopen weekend was het feest bij de familie Meeuwis, want Marc – de broer van Guus – is vijftig geworden! Dat viert de zanger met een foto waarop te zien is hoe bizar veel de twee op elkaar lijken.

‘M’n broer 50!’, schrijft Guus Meeuwis bij het kiekje. De zanger grapt: ‘Hij wilde graag een Green Egg. Paste niet in de auto.’ Zijn volgers lachen om zijn humor, maar verbazen zich tegelijkertijd over de enorme gelijkenissen tussen de Brabantse broers. ‘Gefeliciteerd! En wat lijken jullie op elkaar’, reageert iemand. Een andere comment luidt: ‘Jullie lijken als twee druppels water op elkaar!’

Geen onbekende

Marc is absoluut geen onbekende in de muziekwereld en speelt dan ook een grote rol in de carrière van zijn broertje. Hij begeleidt al meer dan 20 jaar zijn broer als percussionist, maar is ook het brein achter succesvolle muziekevenementen als Bavaria Open Air, Brabant Open Air en Groots met een zachte G. Dat laatste is een groot concert van Guus.

In de schaduw

Marc staat al jaren in de schaduw van zijn broer, maar dat deert hem niet. ‘Voor mijn band met Guus maakt het niks uit dat hij op de voorgrond treedt. Het heeft niks veranderd’, aldus Marc in een eerder interview met AD. Marc is allesbehalve jaloers op zijn succesvolle broer. ‘Ik ben nuchter. Ik heb gewoon niet zo’n stevige, mooie, warme stem als Guus. Dus staat hij vooraan.’

