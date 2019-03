Guus Meeuwis neemt het op voor geliefde Manon na snoeiharde uitspraak René van der Gijp

Toen ze door voetbalanalist René van der Gijp de “omgebouwde broer van Guus Meeuwis” werd genoemd, besloot Manon Meijers het er niet bij te laten zitten. Ze schreef een betoog op Instagram, en nu heeft óók de zanger laten weten wat-ie van de misselijke uitspraak vindt.

In de podcastserie 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild op Radio 2 laat Guus weten allesbehalve te kunnen lachen om de opmerking over zijn vriendin. “Daar ben ik boos over”, aldus de zanger. “Je mag van mij een mening hebben, maar om het heel lelijk, vies en pesterig zoals de middelbare school dat doet, of zelfs de lagere school, vind ik vreselijk. Ik ben wel pissed, ja.”

Lees ook

Heeft Guus Meeuwis zijn geliefde Manon Meijers ten huwelijk gevraagd?

Erboven staan

Hoe dan ook is het volgens Guus het beste om erboven te staan. “We proberen het samen zo goed mogelijk te doen”, zegt hij. “Er zijn dus mensen die daar iets van vinden en daar word je heel boos over. Maar uiteindelijk is de conclusie dat er niemand tussen ons in komt te staan.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP