Stylist Manon Meijers is al bijna twee jaar dolgelukkig met zanger Guus Meeuwis. Nu maakt ze een kleine grap over ‘de volgende stap in hun relatie’. Met een heerlijk zomers plaatje hint Manon een beetje op een verloving.

Wil je met me…

Bij een foto van een grote opblaasbare diamanten ring in een zwemband schrijft ze: ‘Wil je met me… zwemmen?’. Een grap, natuurlijk. Of toch niet?

Glazen bol

Of Manon, die momenteel samen met Guus geniet van een heerlijke zonvakantie, er echt iets mee bedoelt, laten zowel zij als haar hubby niet weten. Na een kijkje te hebben genomen in onze glazen bol op de redactie gokken wij tóch dat-ie eraan komt, die verloving; die twee gaan trouwen, vroeg of laat.

