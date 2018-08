Heeft Guus Meeuwis zijn geliefde Manon Meijers ten huwelijk gevraagd?

Manon post een lief kiekje waarbij Guus haar helpt om haar jurk dicht te krijgen. Maar opvallende volgers spotten toch echt iets belangrijkers op deze foto. Want is dat nu een verlovingsring om de vinger van Meijer?

Lees ook: Dit is volgens onderzoekers de beste leeftijd om te trouwen

‘En daar is jou verlovingsring’, merkt iemand oplettend op in de reacties. Sinds anderhalf jaar zijn Guus en de kledingstyliste dolverliefd op elkaar. Slechts vier maanden na hun eerste date trok Guus al bij Manon in. Een maand geleden hintte de vriendin van de zanger ook al op een verloving met een zomers kiekje.

Kinderen

Inmiddels zijn ze volgens vrienden van het stel toe aan de volgende stap in hun relatie. Of dat nu trouwen is, of zelfs kinderen. ‘Het is niet de vraag óf maar wannéér Guus weer vader wordt’, deelt een van hen met Story. ‘Met zijn ex-vrouw Valérie heeft hij al vier kinderen. Maar wie Guus en Manon van dichtbij meemaakt, weet dat ze een kinderwens hebben. Het is slechts een kwestie van tijd, mits het hen uiteraard gegund is.’

Op vakantie zijn de rollen omgedraaid ❤ Een bericht gedeeld door Manon Meijers (@manon.meijers) op 16 Aug 2018 om 11:55 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram