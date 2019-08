Guus Meeuwis doet voor het eerst boekje open over huwelijksaanzoek

Eerder deze maand maakten Guus Meeuwis (47) en Manon Meijers (41) heuglijk nieuws bekend: de twee gaan trouwen. De zanger ging voor zijn geliefde op één knie en vertelt nu voor het eerst hoe het eraan toeging vóór en tijdens het aanzoek in Portugal.

“Ik ben op mijn knieën gegaan en dat was zeer bijzonder. Ik ben een gelukkig man”, zegt Guus in een interview met Shownieuws. De zanger was wel zenuwachtig voor zijn aanzoek. “Je neemt je van alles voor, maar op het moment dat het zover is en om dat uit te spreken…”

Spannend

“Er zijn wel heel lieve woorden gevallen, maar het waren niet de woorden die ik van tevoren had gepland.” Geef de zanger maar een volle concertzaal; dat vindt-ie naar eigen zeggen minder spannend. “Zet mij maar neer voor 24.000 man om op te treden. Dat gaat me gemakkelijker af dan knielen.”

Lees ook

Wedding bells! Guus Meeuwis gaat trouwen



Tweede keer in het huwelijksbootje

Guus en Manon zijn sinds 2016 een stelletje. Begin dit jaar maakten ze bekend samen te wonen. De 47-jarige zanger was eerder getrouwd met Valerie Gregoire, met wie hij vier kinderen heeft: Pepijn (18), Sarah (16), Teun (13) en Jules (9).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.