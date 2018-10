Dit geliefde GTST-personage keert niet terug én onthult waarom

Meerdijk heeft er een hoop nieuwe inwoners bij, maar zijn er de afgelopen tijd ook heel wat vertrokken. Zo heeft Sjoerd Bouwhuis – gespeeld door Guido Spek (28) – een tijdje geleden het soapdorp verlaten om op wereldreis te gaan, en de GTST-ster is niet van plan om terug te keren.

Lees ook: Plottwist na plottwist: nieuwe GTST-beelden beloven een en al spanning en sensatie

Fans van GTST zitten al weken in spanning: komt Sjoerd wél of niet terug van zijn wereldreis? Guido, die de rol vertolkt, maakt een eind aan alle geruchten dat-ie over een tijdje terug zou keren. ‘Eigenlijk hoort het niet dat ik dit zeg, maar ik kom niet meer terug’, zegt hij tegen Story.

Grote stap

Na zevenenhalf jaar in de soap te hebben gespeeld, is het mooi geweest. ‘Ik heb zelf ontslag genomen. Dat was best een grote stap, want je geeft veel op. Een vaste baan, veel gezelligheid en natuurlijk ook een vast inkomen. Maar ik moest weg. Ik voelde dat mijn tijd was gekomen.’

Muziekcarrière

In hetzelfde interview verklapt de GTST-acteur waarom hij zijn personage Sjoerd Bouwhuis achter zich laat. ‘Ik wil mijn droom waarmaken: een cd met zelfgeschreven nummers. Die creativiteit kan alleen ontstaan als ik niets anders aan mijn hoofd heb.’ Hij heeft voor zichzelf besloten dat hij gedurende een jaar wekelijks één lied te schrijven. ‘Daarna maak ik een keuze welke op het album komen en tegelijkertijd heb ik dan genoeg materiaal voor een theatertournee.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Guido Spek (@guidospek) op 25 Sep 2018 om 9:59 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: GTST, Instagram