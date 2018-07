Vakantiekiekjes: GTST’s ‘Sjors en Amir’ reizen lachend verder

Het zijn alleen maar goede tijden voor het verliefde stel. De twee zijn op vakantie in Italië en kunnen hun geluk niet op. Want hoewel Melissa en Alkan in de serie misschien nog niet hoteldebotel op elkaar zijn, in het echte leven zijn ze dat zeker wel.

Samen genieten ze van al het wat moois wat Italië te bieden heeft en van elkaar. De eerste dagen brachten ze in Umbrië door en nu trekt het koppel door naar Toscane. Niet alleen stralen zowel Melissa als Alkan van geluk op deze foto, het werkt ook aanstekelijk op hun volgers. ‘Ik word blij van elke foto die ik van jullie zie’, luidt een van de reacties.

Beeld: ANP, Instagram