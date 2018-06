Melissa Drost en Alkan Çöklü, beter bekend als Sjors en Amir uit ‘Goede tijden, slechte tijden’, zijn al een tijdje dolgelukkig met elkaar. En het gaat zo goed tussen de twee, dat er al voorzichtig over een volgende stap wordt gepraat.

Lees ook: Deze GTST-acteurs zijn nu in het echte leven een setje

Melissa en Alkan zien elkaar vaak maar wonen nog niet samen. Met de nadruk op ‘nog niet’. ‘Het gaat zo goed tussen ons, dat het de bedoeling is dat we uiteindelijk gaan samenwonen’, zo verklapt de GTST-actrice aan het weekblad Privé.

Best verschillend

Al vanaf het eerste moment was er een klik tussen Alkan en Melissa. ‘Toen we in de verhaallijn van GTST intiemer werden, kwam ook in het echte leven de romantiek in beeld’, vertelt ze. ‘Eigenlijk was er qua gevoelens voor elkaar weinig verschil tussen de rollen die we speelden en ons privéleven. Een vriendschap is iets moois tussen ons geworden. Terwijl we op het eerste gezicht best verschillende mensen zijn.’

Niet lang geheim

Het verliefde koppel kon hun relatie dan ook niet lang geheim houden voor hun GTST-collega’s. ‘Zeker als je samen in een soap zit, ontkom je er niet aan om op een gegeven moment te zeggen: jongens, we zijn verliefd. De mensen zagen ons al steeds vaker samen, dan kun je maar beter open kaart spelen.’

Samen repeteren

Of de twee het lastig vinden om elkaar ook op de werkvloer te zien? ‘Juist helemaal niet’, zegt de actrice die de rol van Sjors Langeveld vertolkt. ‘We kijken vaak samen scènes terug of repeteren met elkaar. Soms moeten we daar wel om lachen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP