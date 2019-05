GTST’s Alkan en Melissa openhartig over relatiebreuk én nieuwe samenwerking

GTST’s Alkan en Melissa waren niet alleen samen in de soap, maar ook in het echte leven vormden ze een setje. Toch kwam drie weken geleden een einde aan deze relatie. Deze week werd daarentegen wel bekend dat de twee samen de hoofdredactie vormen voor het ‘GTST Magazine’, hoe gaan ze dat doen?

Gelukkig zijn de acteurs als vrienden uit elkaar gegaan, dus dat zal geen probleem worden. De reden van de breuk? Die is privé, aldus Melissa. Alkan legt uit: “We werken nog steeds hier samen en we spelen samen, samen ook hoofdredactie. We gaan ook nog de Nacht van de Vluchteling doen.”

Lees ook

Aha: GTST’s Anouk Maas gaat inderdaad het theater in (mét Victoria Koblenko en Tanja Jess)

Goed bevriend

Melissa vervolgt: “We zijn nog op allerlei manieren aan elkaar verbonden, maar dat is ook fijn. Want we zijn nog heel goed bevriend.” De acteurs kondigden eind vorige maand aan uit elkaar te gaan. “Na een prachtig jaar hebben wij besloten als vrienden verder te gaan”, schreef Alkan, die in GTST de rol van Amir voor zijn rekening neemt, bij een foto met zijn kersverse ex. “We gunnen elkaar de wereld en kijken terug op een hele mooie tijd samen.” Melissa, in de soap te zien als Sjors, deelde dezelfde foto. “Lieve Alkan, dank voor alles, ik had het niet willen missen.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.