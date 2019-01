GTST-acteur Alkan Çöklü heeft geen makkelijke relatie met zijn vader. Om meer openheid te creëren hierover, heeft de soapie besloten om een film te maken over zijn eigen ervaringen.

Lees ook: Nieuws over Inge Schrama: zien we ‘de oude Sjors’ ooit nog terug in GTST?

Op het YouTube-kanaal FIRST vertelt hij openhartig over de band met zijn vader. Alkan: ‘Mijn vader was een periode in mijn leven afwezig. We hebben elkaar heel lang niet gezien, en ik heb hem letterlijk gewoon gemist.’ Omdat de acteur als geen ander weet hoe het is om op te groeien zonder vader, hoopt hij anderen die in hetzelfde schuitje zitten ook te helpen met zijn film.

Contact

Momenteel heeft Alkan weer contact met zijn vader, maar makkelijk was dat niet. De acteur heeft zelf de eerste stap gezet, maar vond dat behoorlijk lastig. ‘Het is een angst die je hebt. Je bent bang om nog een keer verlaten te worden’, aldus Çöklü.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP