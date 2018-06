RTL gaat de zomercliffhanger van soapserie GTST, die ‘Bing en Q’ onlangs aankondigden als de duurste en heftigste cliffhanger ooit gemaakt, veranderen. Dit heeft te maken met het feit dat “de reeds opgenomen cliffhanger zoveel overeenkomsten heeft met een recente gebeurtenis in het echte leven”, meldt de zender.

Lees ook

Lekker lijstje met GTST-logica: zó jong horen deze personages eigenlijk te zijn

‘Pijnlijke paralellen’

“We willen eventuele pijnlijke parallellen met de werkelijkheid voorkomen.” De zender doet verder “uit respect voor de betrokkenen bij bovengenoemde gebeurtenis geen verdere uitspraken” over de aard van het voorval.

Kraan

Toch lijkt het erop alsof de reden achter de plotselinge verandering een dodelijke ongeval op de Amsterdamse NDSM-werf is. Eind vorige maand overleed daar een 32-jarige Amsterdammer na een vreselijke val tijdens een feest uit het in de kraan gevestigde Faralda Crane Hotel. De laatste aflevering van het huidige soapseizoen werd op 19 april opgenomen bij diezelfde kraan.

Niet vooruitkijken

Doordat de makers een nieuwe cliffhanger moeten opnemen, zal de laatste aflevering van het seizoen niet op tijd klaar zijn voor fans om ‘vooruit’ te kunnen kijken op Videoland. Normaliter kan dat wel en kunnen kijkers tegen betaling op de streamingdienst zien wat er gaat gebeuren. De zomercliffhanger staat gepland voor 6 juli.

Een still uit de zomercliffhanger. Leuk feitje: de huwelijkslocatie is het Amsterdamse restaurant De Hangar, dat eigendom is van Tim Immers, die onlangs na 23 jaar afwezigheid zijn rentree maakte in de soap.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: GTST via RTL