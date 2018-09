GTST-ster Britt Scholte maakt nieuwe liefde bekend

Britt Scholte is weer gelukkig in de liefde. De GTST-ster maakt haar nieuwe liefde bekend via Instagram. Het gaat om de bekende YouTuber Stefan de Vries.

Britt en Stefan kennen elkaar al een tijdje, en zijn meerdere keren samen gespot. Zo gingen ze met een vriendengroep naar Lloret De Mar. Wanneer de vonk is overgeslagen is niet bekend, maar de twee zijn inmiddels heel gelukkig samen. De tortelduifjes delen dezelfde foto, met als bijschrift een blauw hartje.

Dit bericht bekijken op Instagram 😊💙 Een bericht gedeeld door Britt Scholte (@brittscholte) op 16 Sep 2018 om 8:05 (PDT)

