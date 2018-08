Dít personage uit GTST komt terug, maar wordt gespeeld door een nieuwe acteur

Door: Demi Schoenmakers (Libelle)

Nieuw

Voorheen werd Rover altijd gespeeld door acteur Buddy Vedder, maar vanaf maandag 3 september wordt dit personage vertolkt door een nieuwe acteur. Floris Bosma zal namelijk de rol van de rebelse puber gaan spelen. Dit zal uiteraard even wennen zijn, aangezien Rover een bekende rol in de serie is. Maar Floris zal de fans vast kunnen overtuigen.

Naaktfoto’s

Eind 2017 vertrok Rover Dekker uit Meerdijk omdat hij naaktfoto’s van Kimberly online had gezet. Uit schaamte pakte hij al z’n spullen en vertrok hij naar Canada. Het is nog niet bekend hoe Rover precies terugkeert. Wij zijn dan ook hartstikke benieuwd hoe Kimberly en de rest in de Meerdijk reageert op z’n comeback.

Door: Libelle | Beeld: RTL