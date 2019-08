‘GTST’-ster Robin Martens deelt foto met moeder: ‘Twee druppels water’

Na haar rol in ‘GTST’ dook Robin Martens (27) op in meerdere televisieprogramma’s. Zo deed ze onder andere mee aan ‘Dance, Dance, Dance’ en ‘It Takes Two’, én was ze een van de juryleden in het programma ‘Time To Dance’. Vandaag de dag zien we de brunette helaas wat minder vaak op televisie, maar gelukkig laat ze wél met regelmaat van zich horen via Instagram.

Op social media geeft de GTST-ster maar wat graag een inkijkje in haar leven. Zo heeft ze nu een foto gedeeld met haar moeder. “Lachen met de mams”, schrijft Robin erbij. “Ik hou van jou.”

Zo moeder, zo dochter

Wat haar volgers meteen opvalt, is hoeveel de twee op elkaar lijken. “Superleuke foto van jou en je mams. Wat lijken jullie op elkaar!”, merkt iemand op. Een ander benoemt dat Robin en haar moeder als “twee druppels” water zijn en weer een andere fan verbaast zich over hun gelijke uitstraling: “Zelfde lach!”

GTST

Robin Martens was van 2010 tot 2017 te zien als Rikki de Jong in de dagelijkse soap Goede tijden, slechte tijden en dit jaar keerde ze voor een korte periode terug naar Meerdijk. Na acht jaar bikkelen nam ze een sabbatical. En dat was nodig, zo vertelde ze aan Flair. “Ik ben veel in de natuur geweest, heb stapels boeken gelezen en ook gewoon ordinair op de bank gehangen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Lachen met de mams 🥳 #ikhouvanjou Een bericht gedeeld door Robin Martens 🐆 (@robinmartensofficial) op 12 Aug 2019 om 11:02 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram