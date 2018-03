Dat werd tijd: Nina Sanders keert terug naar Meerdijk

GTST’s Bing moet al maanden alleen voor de kinderen zorgen, omdat vrouwlief Nina in Hongkong aan haar carrière werkt. Natuurlijk met de nodige ‘hulp’ van haar assistente Loes, die er een dubbele agenda op nahoudt en alles in het werk stelt om Bing van Nina af te kunnen pakken. Het wordt dus hoog tijd dat Nina terugkeert naar Meerdijk om ervoor te zorgen dat haar man ‘haar man’ blijft.

Zwangerschapsverlof

Op 11 april is het dan eindelijk zover: dan keert Marly van der Velden, die de rol van Nina al sinds 2005 speelt, na lange afwezigheid weer terug naar soapdorp Meerdijk. Marly was met zwangerschapsverlof nadat ze op 30 oktober beviel van haar tweede kindje. Samen met haar vriend Mike kreeg zij dochtertje Jackie-Rey. In 2014 beviel ze al van Sammy-Rose.

‘Onwijs veel zin’

Aan RTL laat Marly weten dat ze er enorm naar uitkijkt om weer aan de slag te gaan. “Ik heb er onwijs veel zin in dat het normale leven weer gaat beginnen, om weer te mogen spelen. Ik vind het ook heel leuk om al mijn collega’s weer te zien”, aldus de brunette.

Bijna, bijna, bijna!

Abonnees van Videoland kunnen 11 april al zien hoe Nina onverwachts weer op de stoep staat bij Bing. Een week later zijn de kijkers van RTL4 aan de beurt.

❤️ Sunday! A post shared by Marly Van der Velden (@marlyvd) on Mar 25, 2018 at 5:08am PDT

