Zien: eerste beelden van nieuw seizoen GTST

Deze weken kunnen de fans al genieten van wat oude afleveringen, maar het wachten is natuurlijk op het nieuwe seizoen. Want wie heeft het overleefd en wie niet? De cliffhanger liet iedereen in spanning achter, maar deze eerste beelden lichten al een tipje van de sluier op.

Een van de personages waarbij we ons afvragen hoe het met hem is gesteld, is Rik. Hij ging in de laatste aflevering achter Loes aan, maar kreeg daarbij een flinke klap van een brandblusser. Hij belandde in het ziekenhuis en het was nog maar de vraag hoe hij hieruit ging komen.

Ziekenhuis

Hoewel het eerst lijkt dat Rik hier niet goed uit zal komen, is er weer hoop. Wanneer hij zijn mond beweegt, is Zoë de eerste die het ziet. Zullen het dan tóch nog goede tijden worden voor het stel?

Nina

Met Rik lijkt het dus wel goed te komen, maar dat is waarschijnlijk niet te zeggen voor Nina. In de volgende beelden wordt duidelijk dat zij nog steeds niet gevonden is…

Beeld: Still uit aflevering | Bron: Boulevard