Romantisch: GTST-koppel ‘Sjors en Amir’ geniet van zonovergoten vakantie

Melissa Drost en Alkan Çöklü, beter bekend als het GTST’s Sjors en Amir, zijn al een tijdje stapelverliefd op elkaar en genieten op het moment dan ook van een welverdiende vakantie samen. En van die romantische gebeurtenis hebben de tortelduifjes een paar liefdevolle foto’s gedeeld.

Op het kiekje dat Melissa op Instagram geplaatst heeft, is te zien hoe haar geliefde al lezend aan het zwembad ligt. ‘Paradijs op aarde. Uiteraard mét Alkan’, typt ze erbij. Ook de GTST-acteur laat zijn romantische vakantie niet onopgemerkt voorbij gaan en deelt een foto van zijn vriendin. ‘Bella Ciao! Met de mooiste vrouw op aarde’, schrijf hij, gepaard met een hartje.

Umbrië

De twee bevinden zich in de Italiaanse regio Umbrië en worden overspoeld met tips van fans. ‘Umbrië is prachtig, zoveel moois te zien! Rondje Trasimeense meer is een aanrader. Evenals Cortona en Orvieto. Maar genieten van het mooie uitzicht bij het zwembad is ook geen straf’, reageert een van Alkans volgers. Daarnaast wensen de fans van het koppel hen veel plezier. ‘Geniet ervan, keileuk stel!’, klinkt het. En: ‘Fijne vakantie, jullie zijn een mooi stel!’

Beeld: Instagram, ANP