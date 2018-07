Cute: GTST-koppel ‘Sjors en Amir’ deelt zwoele zomerkiekjes

In soapstad Meerdijk is het nog steeds duimen dat Sjors en Amir een setje zullen vormen, maar in het echte leven is het dikke mik tussen de twee. Ze genoten dit weekend van het stralende weer én natuurlijk van elkaar, en dat lieten ze niet onopgemerkt voorbij gaan.

Van hun heerlijke samenzijn deelden zowel Alkan Çöklü – die de rol van Amir vertolkt in GTST – en Melissa Drost – de actrice achter Sjors – een zomers kiekje op Instagram. ‘Mijn baby’, schreef Alkan bij de foto waarop de twee aan een softijsje likken.

‘Nu nog in GTST’

De volgers van Alkan en Melissa wensen het GTST-stel al het geluk van de wereld toe. ‘Wat superleuk dat jullie een stel zijn! Nu nog in GTST!’, aldus een fan. Een ander reageert: ‘Ik vind jullie zo’n leuk stel. Blijf van elkaar houden!’

Mijn baby❤ Een bericht gedeeld door Alkan Çöklü (@alkantubbies) op 29 Jun 2018 om 10:06 (PDT)

Bron: Libelle | Beeld: Instagram, ANP