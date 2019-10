Bertrie Wierenga (29) kent het grote publiek inmiddels allemaal als Shanti Vening uit Meerdijk. Haar vaste rol in ‘GTST’ is een droom die is uitgekomen voor de actrice, maar deze is niet zonder de nodige consequenties.

Gezien de soap wordt opgenomen in Amsterdam, moet Bertrie iedere dag op en neer reizen tussen onze hoofdstad en haar woonplaats Leeuwarden. Al is ze niet van plan om dat nog heel lang te doen. In Story vertelt ze zich gedwongen te voelen om te verhuizen, en haar familie en vrienden achter te laten.

Moeilijke stap

“Ik heb met mezelf afgesproken om dat reizen maar te zien als een rustmoment, mijn uren van kalmte”, aldus ‘Shanti’ tegenover het entertainmentblad. “Maar ik ga nu wel richting Amsterdam verhuizen en dat vind ik een behoorlijk moeilijke stap. Mijn familie en mijn vrienden zitten allemaal in Leeuwarden.”

Thuis

Bertrie vertelt zich heel erg thuis te voelen in de Friese stad. “Dat is altijd zo geweest”, geeft ze toe. “Ik denk dat het in mijn hart ook altijd mijn thuis zal blijven, maar qua reistijd – en überhaupt voor mijn carrière – is het gewoon beter om nu richting Amsterdam te gaan. Het zij zo, maar ik denk dat ik mijn familie en vrienden erg ga missen.”

Lees ook

‘GTST’-fans verontwaardigd door plotse verandering: ‘Hoe kunnen jullie dit doen?’



Soapster

Sinds dit jaar heeft Bertrie Wierenga een vaste rol in Goede tijden, slechte tijden en vertolkt ze de rol van Shanti Vening, dochter van Billy de Palma (Lone van Roosendaal). In 2017 dook de actrice al op in Meerdijk als een ander personage. Destijds had ze een gastrol en was ze eenmalig te zien in de soap als de onenightstand van Job (Jord Knotter).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: RTL