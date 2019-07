Vrienden of toch meer? GTST’s ‘Aysen en Sjoerd’ genieten samen van vakantie

Guido Spek – die in ‘GTST’ de rol van Sjoerd Bouwhuis vertolkte – mag dan al een tijdje niet meer te zien zijn in de soap, maar heeft blijkbaar wél contact gehouden met zijn collega’s. Vooral met Dilan Yurdakul (Aysen Baydar) is de band goed en de twee hebben dan ook samen een tripje naar Berlijn gemaakt. En dat ziet er op de vele kiekjes wel héél gezellig uit.

Zowel Guido als Dilan hebben een reeks foto’s gedeeld van hun onvergetelijke reisje. “Jaja, dat was me weer een reisje met Guido. Lekker gewerkt ook, aan het meer enzo”, schrijft de actrice op Instagram. De GTST-acteur grapt bij de kiekjes die hij deelt: “Kijk nou wie ik tegen kom in Berlijn?! Heb d’r maar een slaapplek aangeboden want om d’r nou unter einer Brücke te laten schlafen…”

Relatiemateriaal?

De beelden roepen een hoop vragen op bij fans van de twee. “Zijn jullie een stel?”, schrijven meerdere volgers. “Jullie zouden een goed stel zijn”, merkt een ander op. Weer een andere fan weet het zeker: “Ik voel een nieuwe relatie opkomen.”

Vriendschap

Hoewel hun GTST-personages wel meerdere keren een relatie hebben gehad, lijkt het erop dat Guido en Dilan in het echte leven niets meer dan goede vrienden zijn. De acteurs kwamen elkaar eerder tegen op vakantie in Zuid-Frankrijk en hebben wellicht daarna besloten om nog eens samen een tripje te maken.

Bron: Shownieuws | Beeld: ANP, Instagram