‘GTST’-ster Anouk Maas zingt sterren van de hemel: ‘Kippenvel!’

Dat Anouk Maas (33) een steengoede actrice is, heeft ze bewezen met haar rol in ‘GTST’. Maar wist je dat de actrice in meerdere musicals gespeeld heeft en dan ook een dijk van een stem heeft?

Vlak voor de bloedstollende zomercliffhanger nam Anouk, Zoë Xander in de dagelijkse serie, na ruim twee jaar afscheid van GTST. Ze verruilde de soap voor het toneel, waar ze in oktober start met de productie Mijn man begrijpt me niet. Dit doet ze samen met niemand minder dan Victoria Koblenko en Tanja Jess.

Stil in mij

Op Instagram blikt Anouk terug op een eerdere keer dat ze op het podium stond. “Het is al een tijdje geleden dat ik om 11 uur ’s ochtends koffieconcerten zong in de theaters”, begint de duizendpoot bij een video. “Deze opname en meer nummers vond ik laatst en dacht: ik deel dit met jullie! Hier zing ik het nummer dat veel voor mij heeft betekend en nog steeds veel betekent. Stil in mij van Van Dik Hout.”

Lees ook

Anouk Maas neemt afscheid van ‘GTST’: ‘Het is tijd om mijn vleugels te spreiden’



Complimentenregen

Fans van de voormalige soapster hebben alleen maar lovende woorden over voor haar optreden. “Ik krijg kippenvel, Anouk!”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Zooooo ontroerend mooi, Anouk. Dankjewel.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram