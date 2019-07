Jaaa: zijn GTST’s Alkan en Melissa tóch weer een setje?

Niet alleen in de soap waren Alkan Çöklü (25) en Melissa Drost (34) een setje, óók voor de schermen gingen de twee als setje door het leven. Gingen, want ruim drie maanden geleden zette het stel een punt achter hun relatie. Maar het lijkt erop dat de ‘GTST’-sterren tóch weer het liefdesgeluk hebben gevonden bij elkaar.

Uit foto’s die Story in handen heeft, blijkt dat de vonken tussen Alkan en Melissa nooit helemaal weggeweest zijn. Vorige week werd het koppel gespot op het strand van het chique stadje Menton aan de Zuid-Franse Côte d’Azur en konden de acteurs nauwelijks van elkaar afblijven. ‘Sjors en Amir’ zochten voortdurend verkoeling in zee, waar hun opgelaaide gevoelens voor de andere badgasten niet onder stoelen of banken werden gestoken.

Gespot

Ondertussen verscheen op het Instagramaccount van Melissa het ene na het andere zonnige kiekje, maar Alkan ontbrak op de foto’s. Wel zouden zijn mobiele telefoon en autosleutel overduidelijk in beeld zijn geweest. Het dochtertje van Melissa was niet mee naar het Franse vakantieoord; de 5-jarige Nine vierde met Melissa’s ex-partner, schrijver/acteur Lykele Muus (32), vakantie in een campingtent ergens anders.

Uit elkaar

Melissa en Alkan waren ongeveer een jaar een setje. De twee maakten eind april bekend dat de liefde bekoeld was. De reden van de breuk? Die is privé, verklaarde Melissa eerder. Alkan legde destijds uit: “We werken nog steeds hier samen en we spelen samen, samen ook hoofdredactie van GTST Magazine. We gaan ook nog de Nacht van de Vluchteling doen.”

