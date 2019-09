Robin Martens ontkent mishandeling agent: ‘Zo is het gegaan’

Voormalig ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’-actrice Robin Martens ontkent “met klem” dat zij afgelopen zaterdag in Castricum in beschonken toestand een politieman heeft mishandeld. Dat zegt haar advocaat Peter Plasman maandag.

Zwaaien met een mes

De politie bracht zondag een bericht naar buiten, waarin melding werd gemaakt van een incident in het uitgaansgebied van Castricum. Een zeventienjarige jongen stond daar met een groot mes te zwaaien en werd door de politie ingerekend. Tijdens die arrestatie zou een man uit het publiek de arrestant hebben willen ontzetten. Hij raakte in gevecht met een politieman.

Losse handjes

Een 27-jarige vrouw, aldus het persbericht van de politie, zou daarop de agent hebben beetgepakt en meerdere malen hard in het gezicht hebben geslagen. Zij zou onder invloed van alcohol hebben verkeerd. De politie heeft haar identiteit niet bekendgemaakt, maar volgens diverse media zou al snel duidelijk zijn geworden dat het Martens betrof.

‘Ze heeft de agent niet aangeraakt’

Zij heeft haar eigen lezing van de gebeurtenissen, aldus haar advocaat. Zij was met haar beste vriend toevallig in de buurt van de arrestatie van de zeventienjarige. Martens zag dat haar vriend door de politie werd beetgepakt, naar de grond gewerkt en geslagen. Plasman: “Zij raakte van dit beeld zo overstuur, dat zij instinctief haar vriend te hulp schoot. Zij heeft daarbij geschreeuwd en mogelijk een duwende beweging naar een politieman gemaakt. Ze heeft de politieman niet geraakt. Meer dan dit is het niet geweest.” Martens had iets gedronken, maar was beslist niet dronken, aldus de raadsman.

Afwachten…

Na verhoor is Martens door de politie weggestuurd. De officier van justitie zal in november met Martens spreken om haar kant van het verhaal te horen, zo heeft Plasman van de politie vernomen. Pas daarna zal de officier beslissen over hoe de kwestie wordt afgehandeld.

Deze beelden verschenen na het incident online. Robin is laaiend te zien in de video:

Bron: ANP | Beeld: ANP