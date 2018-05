Deze GTST-actrice is in het echte leven óók verliefd op een collega-acteur

Terwijl zich donkere wolken boven het liefdesgeluk van haar soappersonage Farah samenpakken, is de situatie in het dagelijks leven van Goede Tijden Slechte Tijden-actrice Zahra Lfil sinds kort volkomen anders. Exclusief in Story vertelt Zahra dat ze sinds twee weken een setje vormt met een collega, met wie ze meteen is gaan samenwonen.

De fans van GTST zijn nog maar net bijgekomen van het nieuws dat Melissa Drost (Sjors in de serie) en Alkan Çöklü (Amir) in het dagelijks leven een stel zijn, of er zijn opnieuw amoureuze berichten rond Nederlands oersoap te melden.

Erg gelukkig

Actrice Zahra Lfil (24), die sinds enkele maanden schittert als Farah, blijkt eveneens het grote geluk in de liefde gevonden te hebben. Oók met een collega: Martin Vis (29), die dit jaar onder meer schitterde in de films Wraak en Stille Storm. ‘We zijn nu officieel een stel en daar ben ik erg gelukkig mee,’ vertelt Zahra aan Story. ‘Nou ja, eigenlijk zijn we al wat langer samen, maar we wilden het nog even geheimhouden.’

Bijzonder verhaal

Achter de keuze om de ontstane romance nog niet naar buiten te brengen, gaat een bijzonder verhaal schuil. ‘Martin en ik zijn al jaren heel goede vrienden,’ aldus Zahra. ‘Grappig genoeg zat ik net in een fase van mijn leven dat ik dacht: ik kan het ook allemaal wel alleen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar op een avond stonden wij ergens – letterlijk – tegenover elkaar en opeens was er chemistry. De vonk sloeg over en plotseling dacht ik: hé, wat ben je eigenlijk leuk. Dat was voor ons allebei vreemd, omdat we elkaar al zo lang en goed kennen. Daarom hebben we het in de eerste weken na dat moment nog een beetje geprobeerd te ontkennen. Maar dat werkte niet. Iedereen mag nu weten dat wij een stel zijn en inmiddels wonen we ook samen. Dat is snel, maar we kennen elkaar al door en door.’

