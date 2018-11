Hoe leuk: ‘Ook déze twee GTST-acteurs zijn in het echt een setje’

Love is in the air op de set van GTST. Zo zijn Melissa Drost – beter bekend als Sjors Langeveld – en Alkan Çöklü (Amir Nazar) al een tijdje dolgelukkig met elkaar, maar zij zouden niet de enige zijn.

De geruchtenmolen draait op volle toeren, want zijn Dorian Bindels (26) en Dilan Yurdakul (27) nu ook een setje? De twee, die de rollen van Daan Stern en Aysen Baydar vertolken, zouden steeds vaker in elkaars gezelschap worden gespot. Op feestjes maar ook daarbuiten, en vaak ‘innig gearmd’, zo schrijft Story.

Soapkoppels

Eerder werden Melissa Drost en Alkan Çöklü verliefd op elkaar. Hun personages Sjors en Amir kregen in de serie een relatie, maar collega’s zagen al snel dat hun verliefdheid niet gespeeld was. Het meest beroemde GTST-koppel is zonder twijfel Caroline de Bruijn (56) en Erik de Vogel (57), die al meer dan twintig (!) jaar samen zijn.

Bron: Story.nl | Beeld: ANP