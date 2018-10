Oh no: déze geliefde GTST-acteur wordt vervangen

In Meerdijk is het nooit stil en blijft het een komen en gaan van personages. Maar dit keer vertrekt er geen inwoner van de soapstad, maar wordt een GTST-acteur vervangen. Het personage blijft dus, maar er zal iemand anders in zijn huid kruipen.

Na de zomerstop was al te zien dat niet Buddy Vedder maar Floris Bosma terugkeerde in Meerdijk als Rover Dekker. En opnieuw wordt een GTST-acteur vervangen; Max Willems, die momenteel de rol van Q Bouwhuis vertolkt, zal het stokje doorgeven aan Gio Kemper. De huidige GTST-ster verlaat de soap om te kunnen spelen in de Amerikaanse film ‘College’ voor Amazon.

Geen onbekende

Gio Kemper is een 27-jarige zanger, danser en acteur. De alleskunner is dan ook geen onbekende in de mediawereld; in 2013 stond hij in de finale van ‘So you think you can dance’. Bovendien schitterde hij in de musicals Miss Saigon, The Lion King, Aladdin en Peter Pan. Gio maakt op dinsdag 27 november zijn debuut in Goede Tijden, Slechte Tijden.

Max Willems, ook wel de oude vertrouwde Q:

En dit is Gio Kemper, de acteur die de rol van Max gaat overnemen:

