GTST-acteur Davy Eduard King krijgt rol in nieuwe Net5 serie

Binnenkort zal op Net5 de nieuwe serie De Spa te zien zijn en behalve Beau Schneider, Annette Barlo en Martijn Hartemink zal ook Davy Eduard King een hoofdrol in de serie spelen. We can’t wait!

De Spa

De Spa is een nieuwe late night soap die zich afspeelt in een modern wellnesscomplex. De serie draait om de eigenaresse Tess (Annette Barlo), in het complex passeren niet alleen werk, maar ook familievetes en liefdesperikelen de revue.

Davy Eduard King krijgt de rol van een personal trainer en heeft daarmee één van de hoofdrollen te pakken. Hij speelde eerder de rol van coach Glenn in Goede Tijden Slechte Tijden en was te zien in Komt een man bij de dokter.

De nieuwe serie is van de makers van Gooische Vrouwen en Divorce! en zal vanaf dit najaar dagelijks worden uitgezonden.

Bron: rtlnieuws.nl