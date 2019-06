Voormalig ‘GTST’-acteur Christophe Haddad in het huwelijksbootje gestapt

Wedding bells voor Christophe Haddad en zijn grote liefde Sanne de Regt! De twee zijn afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt, zo laat de voormalig ‘GTST’-ster weten via Instagram. Hij en zijn vrouw delen een tweetal prachtige foto’s.

“We said YES!!!”, schrijft Christophe bij de kiekjes van de grote dag. Aan de Vlaamse publieke omroep VRT verklapt hij nog wat extra’s over de bruiloft. “Zo gelukkig dat Sanne en ik afgelopen weekend ‘ja’ tegen elkaar hebben gezegd. Het was een mooie plechtigheid in intieme kring samen met vrienden en familie.”

Felicitaties

Het geluk spat van de foto’s af en dat valt ook de volgers van Christophe op. “Gefeliciteerd met de liefde!”, luidt een van de reacties. Een ander noemt het koppel “beeldschoon”. Overigens reageren niet alleen fans van de acteur op de trouwkiekjes, ook zijn GTST-tegenspeelster Lieke van Lexmond – die de rol van Charlie Fischer vertolkte – kan het niet laten om wat lieve woorden achter te laten. “Yes yes yes!”, schrijft ze, gevolgd door een hoop hartjes.

Lees ook

Makers ‘GTST’ hadden bizar verzoek aan Alkan Çöklü voor zijn rol als Amir

Kerstmis

In november had Christophe al aangekondigd dat hij dit jaar zal trouwen. Christophe ging vijf jaar eerder op kerstavond al op één knie voor zijn vriendin, maar alleen naaste vrienden en de familie wisten dit.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Dit bericht bekijken op Instagram We said YES!!! 💖🙏💖 Een bericht gedeeld door Christophe Haddad (@christophehaddad.official) op 24 Jun 2019 om 9:47 (PDT)

Nick Sanders

Christophe Haddad (40) is momenteel te zien in de Vlaamse serie Thuis. In de VRT-serie speelt hij het personage Bob. De Vlaamse acteur Christophe werd in Nederland bekend door zijn rol van Nick Sanders, de zoon van Ludo, in Goede Tijden, Slechte Tijden. Sanne de Regt (37) is voormalig Miss Nederland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram