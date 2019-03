Deze ‘WIDM’-finalist is het nieuwste ‘GTST’-castlid (en zó spectaculair is haar entree)

Er is een enorme mijlpaal voor ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ in aantocht: op 5 april is het tijd voor maar liefst de 6000ste aflevering. En dat wordt er niet zomaar eentje, maar een minifilm op een bijzondere locatie.

Helse zoektocht

Voor de opnames van de speciale uitzending, die een vol uur gaat duren, reisde een deel van de cast af naar Lapland. Het plot van deze korte film draait om een vrijgezellenfeest dat plaatsvindt in de sneeuw. Maar al snel leidt een ontmoeting met een bijzondere vrouw tot een helse zoektocht in de sneeuw.

Wie is de… nieuwe actrice?

Die vrouw is niemand minder dan Sarah Chronis, die zo op spectaculaire wijze haar entree maakt in de serie. Sarah staat momenteel al volop in de belangstelling: komend weekend wordt bekend of zij wel óf niet de mol is in dit seizoen van Wie Is De Mol?. Na het spelen van dit spannende ‘spel’ was het tijd voor een nieuwe soapklus voor de blondine. Een sector die Sarah niet geheel onbekend is; zo’n tien jaar geleden ook te zien was in Onderweg Naar Morgen. Onlangs wandelde ook al deze oud-ONM’er Meerdijk binnen.

Bijzondere locaties

De film is anders dan een reguliere aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. Waar Café De Koning, Hotel De Rozenboom en de huiskamers van Meerdijk de gebruikelijke plekken zijn voor de bewoners en kijkers van de serie, speelt de film zich af op bijzondere locaties.

In je agenda!

De film is ook te volgen voor kijkers die niet bekend zijn met de soap, zegt producent EndemolShine Nederland. De uitzending op 5 april bij RTL4 begint om 20.00 uur. De film is een week eerder te zien bij Videoland.