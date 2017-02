Dít zijn de grote winnaars van de Grammy’s 2017

Gisteravond vond de 59e editie van de Annual Grammy Awards plaats, dé awardshow waarbij de grote namen uit de muziekwereld prijzen voor hun werk kunnen bemachtigen. En deze artiesten kwamen als grote winnaars uit de bus!

Voorafgaand aan de Grammy’s werd er al volop gespeculeerd over de kansmakers, en velen waren het er volmondig over eens dat Beyoncé de grote winnaar zou zijn. Toch bleek het tegendeel waar te zijn, want Adele sleepte de meeste prijzen in de wacht.

De Briste won maar liefst vijf prijzen. Voor haar abum 25 won Adele de prijs Album Of The Year en Best Pop Vocal Album. Ook won ze voor haar nummer Hello de prijs Song Of The Year, Record Of The Year en Best Pop Solo Perfomance.

En dit zijn álle winaars van de Grammy’s 2017 bekijken!

Album van het Jaar

Adele – 25

Nummer van het Jaar

Adele – Hello

Beste Nieuwe Artiest

Chance the Rapper

Beste Muziekvideo

Beyoncé – Formation

Beste Pop Solo Performance

Adele – Hello

Beste Pop-duo Performance

Twenty One Pilots – Stressed Out

Beste Pop Album

Adele – 25

Beste Rock Performance

David Bowie – Blackstar

Beste Rock Nummer

David Bowie – Blackstar

Beste Rock Album

Cage the Elephant – Tell Me I’m Pretty

Beste Alternatieve Album

David Bowie – Blackstar

Beste R&B-optreden

Solange – Cranes in the Sky

Beste R&B-nummer

Hod David & Musze (Maxwell) – Lake By The Ocean

Beste Urban Contemporary Album

Beyoncé – Lemonade

Beste R&B Album

Lalah Hathaway – Lalah Hathaway Live

Beste Rap-optreden

Chance the Rapper featuring Lil Wayne & 2 Chainz – No Problem

Beste Rap Song/Collaboration

Drake – Hotline Bling

Beste Rap Nummer

Drake – Hotline Bling

Beste Rap Album

Chance The Rapper – Coloring Book

