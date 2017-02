Dít zijn de grote winnaars van Edison Pop 2017

De winnaars van de Edison Pop 2017 werden gisteravond bekend gemaakt in de Gashouder te Amsterdam. De prijzen werden in tien categoriën uitgereikt en de grote winnaars zijn André Hazes jr, Broerderliefde, Typhoon en Douwe Bob. Congrats!

Voor het album Fool mocht Douwe Bob een Edison in ontvangst nemen. Vorig jaar werd de muziek van de zanger ook al bekroond met een beeldje. Over zijn album zegt de jury: ”De jury is erg onder de indruk van de ontwikkeling die deze jonge poster zo snel heeft doorgemaakt en kijkt uit naar dienst artistieke toekomst.”

De band Kensington werd bekroond met een beeldje in de categorie Rock. ‘Dat de groep op het toppen van hun zegetocht het experiment is aangegaan en met veel succes ook artistieke groei najaagt en erin slaagt om artistiek en commercieel te scoren en te boeien is voor de jury reden hen te belonen met een Edison”.

Broederliefde viel ook in de prijzen, en mocht een Edison in ontvangst nemen voor het beste album; Hard Work Pays Off 2. De beste videoclip ging naar Typhoon. Zijn video ‘We zijn er’ was volgens de jury de beste video van afgelopen jaar.

Bron: RTL

Lees ook: